Tottenham arrache sa qualification pour les huitièmes par Hugo Chalmin (iDalgo) Il ne restait qu'un seul billet pour les huitièmes de finale de la FA Cup et c'est Tottenham qui a fini par le décrocher mercredi soir. Au bout du suspense, les hommes de José Mourinho ont remporté 3-2 leur replay face à Southampton après le 1-1 du match aller. Tout n'a pas été simple pour les Spurs. Malgré l'avantage pris dès la 11ème minute grâce à un but contre son camp de Stephens, les Lilywhites sont rejoints au score par Southampton. Les Saints égalisent à la 33ème minute avant de passer devant par l'intermédiaire d'Ings, meilleur buteur du club cette saison (14 réalisations en Premier League), à la 72ème minute. Les joueurs de Ralph Hasenhüttl semblent avoir fait le plus dur mais Lucas Moura permet à Tottenham de revenir à hauteur cinq minutes plus tard. Les deux formations sont à 2-2 et c'est Son qui délivre le Tottenham Hotspur Stadium à la 86ème minute sur penalty. Le 5ème de Premier League affrontera Norwich en huitième de finale de la FA Cup.

