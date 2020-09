Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tottenham accroché, Leeds victorieux Reuters • 27/09/2020 à 18:02









Tottenham accroché, Leeds victorieux par Adonis Vesin (iDalgo) Une main de Dier. La VAR. Et deux points enlevés à Tottenham après le penalty transformé par Callum Wilson (1-1, 90e+5), malgré le bon plongeon de Hugo Lloris sur sa droite. Les Spurs ont pourtant maîtrisé la rencontre. Lucas avait débloqué le score (1-0, 24e) d'un tacle au deuxième poteau sur un centre de Kane. Son, remplacé à la pause, a manqué de réalisme en touchant le poteau (30e) puis la transversale (41e) de Darlow. Leeds s'est imposé en toute fin de match à Sheffield, à présent bon dernier du championnat. L'incontournable Patrick Bamford, trois buts en trois matches de Premier League, a trompé Ramsdale d'une tête smashée, sur un centre de la gauche de Harrison (88e).

