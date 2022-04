TotalEnergies engrange près de 5 milliards de dollars de bénéfice net, malgré la Russie

Le géant français des hydrocarbures a dû inscrire dans ses comptes une dépréciation de 4,1 milliards de dollars d'actifs, en lien avec la guerre en Ukraine.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Malgré un fort impact de la crise ukrainienne, TotalEnergies a engrangé un bénéfice net de 4,9 milliards de dollars au premier trimestre, porté par la flambée des prix de l'énergie et s'apprête à gâter ses actionnaires avec un rachat d'actions massif.

Le géant français des hydrocarbures a dû inscrire dans ses comptes une dépréciation de 4,1 milliards de dollars d'actifs concernant notamment le projet de gaz liquéfié Arctic LNG 2, rendu incertain par les sanctions contre Moscou.

Dans le même temps, l 'entreprise, qui avait déjà enregistré en 2021 des profits jamais vus depuis au moins 15 ans, a profité ce trimestre d'une nouvelle hausse des cours de l'énergie.

3 milliards de dollars de rachat d'actions

À 9 milliards de dollars, son bénéfice net ajusté (qui sert de référence car excluant les événements exceptionnels tels que les dépréciations) a ainsi triplé par rapport au 1er trimestre 2021.

"Compte tenu de la forte génération de cash-flow et du bilan solide (...) la compagnie va racheter jusqu'à 3 milliards de dollars d'actions au premier semestre", a annoncé son PDG Patrick Pouyanné, dans un communiqué jeudi. À la Bourse de Paris, le titre du groupe grimpait de 3,48% à 46,70 euros à 11h40, dans un marché en hausse de 1,86%.

"Le rebond des prix de l'énergie constaté au second semestre 2021 s'est amplifié au premier trimestre 2022 à la suite de l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, avec des prix du pétrole dépassant les 100 dollars le baril et des prix du gaz en Europe et en Asie historiquement élevés", souligne Patrick Pouyanné. La flambée, entamée l'an dernier sur fond de reprise mondiale et de production limitée de certains pays, est encore alimentée par le contexte de guerre en Ukraine. Le baril de Brent de la mer du Nord valait ainsi 70,9 dollars le baril en 2021 , contre 41,8 dollars l'année précédente, il est à 102,2 ce trimestre.

Incertitudes russes

La publication par TotalEnergies en février de ses profits annuels avaient suscité de fortes critiques, sur fond de hausse du coût de la vie et de campagne présidentielle. La multinationale est aussi sous pression pour son maintien en Russie, après l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Mercredi, elle a annoncé une dépréciation d'actifs concernant Arctic LNG 2, signalant là "un début de repli", selon les termes d'un porte-parole. Les "nouvelles interdictions font peser des risques supplémentaires sur la capacité d'exécution du projet Arctic LNG 2", a expliqué le groupe.

TotalEnergies avait déjà décidé en mars de ne plus enregistrer de réserves au titre d'Arctic LNG 2 et de ne plus apporter de capital au projet, "compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières". Mais le 8 avril, "de nouvelles sanctions ont été adoptées par les autorités européennes, interdisant l'exportation depuis l'Union européenne de biens et technologies destinés à la liquéfaction du gaz naturel".

Ce gigantesque site de production Arctic LNG 2, dont l'entreprise détient 10%, devait réaliser sa première livraison de GNL depuis la Sibérie en 2023.

TotalEnergies ne s'est pour autant pas retiré de ce pays stratégique pour lui et où il produit 16,6% de ses hydrocarbures, et même 30% pour le gaz seul . Le groupe est notamment actionnaire à 19,4% du géant du gaz russe Novatek.