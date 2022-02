TotalEnergies annonce avoir découvert de l'huile légère et du gaz au large de la Namibie

Des "opérations d'appréciations" vont être préparées afin "d'évaluer la commercialité de cette découverte", a indiqué le groupe.

TotalEnergies a annoncé jeudi 24 février une "découverte significative d'huile légère et de gaz associé" au large des côtes de la Namibie et va "évaluer la commercialité de cette découverte". Un forage sur le bloc 2913B dans le bassin d'Orange, au sud de l'Afrique, a "traversé un réservoir du Crétacé inférieur de bonne qualité et rencontré environ 84 mètres d’huile légère", indique dans un communiqué TotalEnergies, qui est l'opérateur majoritaire sur ce bloc (à 40%), aux côtés de QatarEnergy (30%), du britannique Impact Oil and Gas (20%) et du namibien NAMCOR (10%).

"Cette découverte au large de la Namibie et les premiers résultats très prometteurs prouvent le potentiel du bassin d'Orange, sur lequel TotalEnergies occupe une position importante à la fois en Namibie et en Afrique du Sud", a déclaré Kevin McLachlan, directeur de l'exploration de TotalEnergies. Des "opérations d'appréciations" vont être préparées afin "d’évaluer la commercialité de cette découverte", a ajouté le dirigeant.

L'an dernier, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) avait frappé les esprits en recommandant d'abandonner tout nouveau projet d'exploration de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), dans le cadre de sa feuille de route pour atteindre la neutralité carbone mondiale à l'horizon 2050.