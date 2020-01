Total va construire une immense centrale solaire au Qatar

Total s'intéresse aux énergies renouvelables. Le pétrolier français vient de signer un accord pour le développement du projet photovoltaïque d'Al Kharsaah Solar PV IPP Project, une centrale solaire de 800 mégawatts située à 80 km à l'ouest de Doha, au Qatar. Ce projet de 451 millions d'euros sera réalisé par un consortium composé de Total (49 %) et de Marubeni (51 %). Il va permettre de fournir environ 10 % de la demande de pointe en électricité du pays. En outre, cela va aussi réduire significativement les émissions de CO2 de 26 millions de tonnes pendant toute la durée de vie de ce projet. Une première tranche de cette centrale sera en activité à partir de 2021 avant de prendre sa pleine puissance l'année suivante, avant le Mondial de football qui aura lieu dans ce pays.«Nous sommes fiers d'ouvrir la voie »Cette centrale sera construite sur un terrain de plus de 1 000 hectares. Près de deux millions de modules solaires à double face seront montés pour capter l'ensoleillement exceptionnel de cette région.« Nous sommes fiers d'ouvrir la voie en construisant la première centrale solaire de grande envergure au Qatar et d'accompagner un pays déterminé à développer les énergies renouvelables. Avec nos partenaires, nous mettrons en œuvre le meilleur de notre expertise et de notre savoir-faire technique afin de livrer un projet qui sera l'un des plus compétitifs au monde », s'est félicité Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total dont l'ambition est d'atteindre 15 à 20 % de ses ventes d'électricité à partir d'une énergie bas carbone d'ici 2040.Les projets de centrales solaires se multiplient dans cette région. L'Arabie saoudite souhaite construire une structure de 200 gigawatts de capacités d'ici 2030, via un méga-projet solaire bâti avec l'appui du conglomérat SoftBank Group. Celle de Sweihan, près de la capitale des Emirats arabes unis, Abou Dhabi produit déjà 1 ...