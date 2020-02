Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toronto enchaîne contre Chicago Reuters • 03/02/2020 à 12:15









Toronto enchaîne contre Chicago par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Raptors se sont offerts un nouveau succès hier soir en NBA en battant les Chicago Bulls. Les champions en titre remportent un 11e match de suite et égalent le record de la franchise. Toronto s'est imposé sur le score de 129 à 102 et conserve sa deuxième place de la conférence Est avec un bilan de 36 victoires pour 14 défaites. Le héros du soir s'appelle Terence Davis. Rookie non drafté sorti de Mississippi, il a inscrit 31 point (son record en NBA) à 12 sur 15 au tir dont 6 sur 7 à 3 points, en commençant la rencontre sur le banc. Siakam et Ibaka ont marqué 17 et 16 points, alors que Thaddeus Young (21 pts, 7 rbds) et Zach Lavine (18 pts, 7 rbds) ont tenu la baraque côté Bulls. La franchise de Chicago est neuvième de la conférence Est et peut encore croire aux Playoffs.

