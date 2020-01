Tornades aux Etats-Unis : au moins onze morts, de nombreux dégâts

Une tempête hivernale a balayé le sud et l'est des Etats-Unis pour remonter lundi vers le Québec. Ce premier « outbreak », un épisode de tornades, de l'année a fait au moins onze morts dans le sud des Etats-Unis.Ces intempéries sont liées à la remontée très rapide d'une dépression du Texas vers Terre-Neuve qui se creuse sur la région des Grands Lacs.Ce violent conflit de masses d'air a provoqué des phénomènes violents. De nombreuses maisons ont été détruites et 200 000 foyers ont été privés d'électricité principalement en Caroline du Nord et en Alabama. Lt. Bill Davis with @bossiersheriff sent us these pictures of what's left of a mobile off of Davis Road in Haughton. The elderly couple that lived in this home unfortunately didn't survive. pic.twitter.com/sbJSfV1qOn-- Maranda Whittington (@mwhittingtontv) January 11, 2020 Au Texas notamment, un policier et un pompier ont été tués. Ils ont été renversés par une voiture après avoir été appelés sur des incidents de la route. Tornado damage at Midway in Logan County (Western Arkansas). pic.twitter.com/tH6pfIM7RI-- Brian Emfinger (@brianemfinger) January 11, 2020 En Louisiane, un couple a été trouvé mort près de leur mobile home détruit par la tempête, a indiqué le Sheriff de la région, Bill Davis. A strong system brought heavy #snow across the Central U.S. on Saturday. Check out the near white out conditions in Warrensburg, #Missouri! #MOwxVideo Credit: @MatthewKCWX pic.twitter.com/wItLEGBzNd-- WeatherNation (@WeatherNation) January 12, 2020 En Alabama, trois personnes ont été retrouvées mortes samedi. La chaîne locale WHNT News 19 montrait des images de maisons détruites et de lignes électriques coupées. 'It's an intense storm': Southern Ontario braces for nasty weekend weather - CTV News https://t.co/21RFVryslh #EnvironmentCanada #weatherstorm #winter #Icestorm2020 #winterstorm #cdnpoli #Snowstorm #weatheforecast #snow #Icestorm #ONstorm ...