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Tore André Flo : « Aujourd’hui, la Norvège est capable de dominer l’adversaire »
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 14:22

Tore André Flo : « Aujourd’hui, la Norvège est capable de dominer l’adversaire »

Tore André Flo : « Aujourd’hui, la Norvège est capable de dominer l’adversaire »

La Norvège a retrouvé la Coupe du monde avec l’une des équipes les plus excitantes et offensives du plateau. Ce qui n’était pas franchement le cas lors de sa dernière apparition. En 1998, le pays scandinave faisait tomber le Brésil avec un jeu minimaliste qui consistait à envoyer des ballons longs à un avant-centre de 1,90 mètre et à le laisser se débrouiller. Cet avant-centre, c’était Töre André Flo.

La Norvège aborde la Coupe du monde dans la peau d’un outsider, vous la voyez comment ?

La Norvège a impressionné tout le monde pendant les éliminatoires. Nous, on sentait ça venir et on espérait ça depuis quelques années déjà. En fait, ça fait plusieurs compétitions que l’on passe tout près. On avait déjà de très bons joueurs, mais lors des éliminatoires précédentes, il manquait toujours un petit quelque chose dans les matchs décisifs. Il y avait déjà beaucoup de talents, mais ils flanchaient souvent dans la dernière ligne droite. Cette fois, on a senti que les joueurs ont mûri, ils ont passé un cap, individuellement et collectivement. L’équipe est devenue très forte. Je crois qu’ils sont prêts.…

Propos recueillis par Arthur Jeanne, à Oslo pour SOFOOT.com

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