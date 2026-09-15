Toppmöller à Lens, au top du flop

En 91 jours dans l’Artois depuis sa nomination à Lens le 16 juin, Dino Toppmöller aura croqué le PSG au Trophée des champions, goûté aux joies d’un miracle en Ligue des champions à Prague, gratté 4 points en Ligue 1 et pris la porte d’un club dont il a rendu le survêt’ avant même qu’il ne soit délavé. Que s’est-il passé pour qu’un tel choix soit opéré si tôt dans la saison ?

Le temps n’a pas le temps pour le temps. 16 août, Lens, après une soirée de gala lors du Trophée des champions, dispose du Paris Saint-Germain (1-0). Dino Toppmöller, médaille autour du coup, est extatique devant la Marek, le kop de Bollaert. Au micro du diffuseur Ligue 1+, son capitaine Florian Thauvin vante un « entraîneur passionné » , « porté vers l’avant » et rassure tout le monde : « Vous aurez le temps de voir dans la saison ce qu’on veut mettre en place. » Un mois, cinq matchs et quatre petits points en Ligue 1 plus tard, Toppmöller a déjà vidé son casier et quitté le Pas-de-Calais qu’il n’aura jamais exploré au-delà de la rocade minière qui ceinture Lens.

L’adjoint de la discorde ?

Comme un coup de semonce qui ne lui ressemble pas, la direction lensoise a tranché dans le vif. Le miracle du Slavia Prague (2-3 dont deux buts dans les arrêts de jeu) en ouverture de Ligue des champions n’aura été qu’une illusion. Trois jours plus tard (le 13 septembre) un Lens aux deux visages cravachait pour arracher le nul chez le promu manceau (2-2) et ce mardi, le club, dans un communiqué, confirmait l’information de L’Equipe . Selon la version officielle, « au terme de nombreux échanges consacrés à la vie du groupe, au fonctionnement et l’organisation du staff, le Racing a fait part à son entraîneur de sa volonté de remodeler celui-ci » .…

Par Florent Caffery pour SOFOOT.com