Top : ils ont pris un rouge en Coupe du monde et disputé le match suivant

Top : ils ont pris un rouge en Coupe du monde et disputé le match suivant

Après une intervention d’un Suisse haut placé à la FIFA et du locataire d’un immense bâtiment blanc de Washington, Folarin Balogun pourra disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique. Sauf que l’attaquant avait écopé d’un carton rouge en seizièmes de finale. Heureusement pour les States, l’article 27 a surgi : la suspension automatique de Balogun est ajournée pour un an. Donald Trump et Gianni Infantino s’appuient sur d’autres exemples. Florilège.

1 / Folarin Balogun, États-Unis, 2026.

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Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com