"Top Gear" se réinvente avec les youTubeurs de Vilebrequin

Ahmed Sylla à Cannes, le 23 mai 2023. ( AFP / VALERY HACHE )

Les youTubeurs de la chaîne Vilebrequin prennent vendredi les commandes de la version française de "Top Gear", transformant ce classique de la télévision avec leur esprit potache et leurs amis d'internet.

Renault Clio volante, limousine à voile, course sur l'autoroute: cette 9e saison mélange les moyens techniques et les voitures cassées de l'émission britannique avec l'humour de la chaîne YouTube consacrée à la passion automobile, qui compte 2,5 millions d'abonnés.

Rallye, police, circuit du Nürburgring: chaque épisode décline un thème, avec un invité qui accompagne Sylvain Levy et Pierre Chabrier, les créateurs de la chaîne.

Il s'achève par une épreuve sur circuit où les présentateurs affrontent d'autres invités.

Diffusés le vendredi sur RMC Découverte, les huit épisodes sont repris 14 jours plus tard sur Amazon Prime, entourés d'un gros dispositif sur les réseaux sociaux.

De nombreux humoristes et youTubeurs figurent parmi les invités, comme Ahmed Sylla, Amixem ou Natoo, mais aussi des acteurs (Eric Judor) et quelques pilotes ou ex-pilotes (Sébastien Loeb, Doriane Pin).

"Vilebrequin était déjà fortement inspiré de Top Gear", a souligné Sylvain Levy lors d'une conférence de presse.

Mais il fallu adapter le format: sur YouTube, les épisodes les plus fous partaient d'un "bac à sable" et pouvaient "terminer à la poubelle", a ajouté son acolyte Pierre Chabrier. A la télévision, il s'agit "quand même arriver d'un début à une fin".

"On a pu importer un peu de notre univers, de nos potes d'internet", a expliqué M. Levy. "Et on a intégré un peu de culture automobile".

L'humoriste et présentateur Monsieur Poulpe, ancien de Canal+, les a aidés dans ce transfert en collaborant sur les textes et les trames.

Les audiences de la saison précédente de "Top Gear" étaient en baisse, avec son trio de présentateurs et son format classique.

Désormais, "il n'y a plus vraiment de plateau, plus vraiment de public, ces choses qui ressemblaient à la TV comme elle a toujours été faite. On voulait un peu plus de spontanéité", a confirmé Stéphane Sallé de Chou, directeur général du pôle "Entertainment" chez Altice Media, la maison-mère de RMC Découverte.

La version britannique, diffusée sur la BBC, a elle été mise en pause en novembre 2023 après un énième accident.