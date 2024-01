Top départ des soldes en Lorraine, une semaine avant le reste de la métropole

Des clients entrent dans une galerie commerciale au premier jour des soldes, le 3 janvier 2022 à Talange, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Des réductions allant généralement jusqu'à 50% et des pancartes "soldes" ont fleuri, mardi matin, devant les commerces de Lorraine, autorisés depuis une dizaine d'années à démarrer leurs soldes une semaine avant le reste de la France métropolitaine.

Ce départ anticipé est devenu habituel en raison de la proximité des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges avec le Luxembourg et la Belgique, où les soldes débutent aussi cette semaine.

Et cette année, les soldes démarrent un mardi pendant les vacances scolaires, une aubaine pour les enseignes: "C'est une semaine importante", avec les vacances sur la région mais aussi dans les pays frontaliers, souligne auprès de l'AFP Jérôme Pinard, directeur du centre Marques Avenue Talange, en périphérie de Metz.

"On s'attend à avoir beaucoup de monde sur l'ensemble de la semaine", ajoute-t-il, alors que le parking est déjà rempli depuis ce matin, selon M. Pinard. Selon lui la tendance à la mi-journée était "plutôt bonne" dans le centre commercial.

"On attend un très beau mois de janvier", après une année 2023 déjà "record" en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires, ajoute-t-il.

En 2018, les soldes avaient aussi débuté un mardi durant les vacances scolaires et la première semaine avait été excellente, se souvient M. Pinard.

A la mi-journée, la fréquentation n'était en revanche pas à son maximum dans le centre-ville de Nancy, en raison d'"un temps exécrable", selon Sébastien Duchowicz, président des Vitrines de Nancy.

Mais "sur les soldes d'hiver en règle générale, on n'a jamais trop de doutes sur l'affluence, parce qu'en Lorraine, les gens s'équipent pour quasiment six à sept mois de l'année", poursuit M. Duchowicz.

Les démarques sont déjà intéressantes et le stock est au rendez-vous dans les commerces, assure-t-il. Pour le moment, "l'hiver n'a pas été trop rude" alors les vêtements chauds sont encore largement disponibles: "La clientèle va se lisser sur ces prochains jours, mais à la fin de la semaine, on sait que le chiffre d'affaires sera fait et que les clients seront passés dans nos boutiques".

Les soldes dureront quatre semaines, comme sur l'ensemble du territoire, et prendront fin le 29 janvier en Lorraine.

Le coup d'envoi sera donné le mercredi 10 janvier dans le reste de la métropole, jusqu'au 6 février. Les dates varient Outre-mer, avec une ouverture samedi en Guadeloupe ou le 17 janvier à Saint-Pierre-et-Miquelon.