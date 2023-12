Top 8 : Ma greffe a bien pris

Comme Vincent Aboubakar, prétendument licencié de Beşiktaş pour une greffe de cheveux l'empêchant de jouer de la tête, d'autres footballeurs ont contourné la calvitie par ces implants. Avec plus ou moins de réussite, mais toujours beaucoup de style.

→ Vincent Aboubakar, passage risqué par les cliniques turques

Certains ont dû passer une meilleure fin d’année que Vincent Aboubakar et quatre ex-coéquipiers de Beşiktaş, licenciés au début du mois de décembre pour leurs « mauvaises performances » et leur « incompatibilité avec l’équipe » . Une rumeur a alors enflé en Turquie révélant que le Camerounais ne pouvait plus jouer de la tête suite à une greffe de cheveux. « Je n’ai eu aucun traitement cette saison , s’est justifié le Lion Indomptable. Je me suis fait faire les cheveux en été, après la fin de la saison dernière et avant le début de la pré-saison. » Il a tout de même inscrit son premier but de la saison du crâne, toujours peu garni, mais sur lequel on pouvait apercevoir des contours propres. Fake news ou pas, Aboubakar doit maintenant se contenter de décocher des frappes imparables du droit, loin de Beşiktaş.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com