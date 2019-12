Top 7 : Quand Mourinho retrouve son ex

De retour dans le circuit, José Mourinho revient mercredi soir à Old Trafford avec Tottenham. L'occasion parfaite pour une petite rétrospective des retrouvailles passées entre l'entraîneur portugais et ses anciennes équipes.

Porto 3-2 Benfica

José Mourinho, retour à la case départ

Ça commence à dater, mais il est bon de le rappeler : les débuts de José Mourinho à la tête d'une équipe furent courts, intenses et étranges. Un passage éclair de moins de trois mois au Benfica Lisbonne au début de la saison 2000-2001, interrompu par l'arrivée du nouveau président Manuel Vilarinho. Après une petite pige à l'União de Leiria durant laquelle il recroise une première fois son ancien club pour un nul un but partout à domicile (en octobre 2001), le Mou se voit rapidement proposer un retour chez lesde la capitale, mais préfère signer chez le rival, le FC Porto, au tout début de l'année 2002. Et dès le mois de février, il fait de nouveau face à son ex lors d'unà l'Estádio do Dragão. La baston est terrible, le technicien se fait exclure et discute avec son adjoint au talkie-walkie, mais à l'arrivée, lesde Deco l'emportent (3-2) et termineront devant l'ennemi en fin de saison. Par la suite, que ce soit avec Porto ou United, le Portugais ne s'inclinera qu'une seule fois contre Benfica, en finale de la coupe du Portugal 2004 (2-1) ; tout simplement le seul trophée qui échappera au FCP cette année-là.