Top 50 : Maillots de mauvais goût (de 50 à 41)

Dans un monde parfait, les uniformes des ouvriers routiers et les rugbymen du Stade Français auraient le monopole des couleurs fluo et des motifs farfelus. Et pourtant... Voici 50 maillots de foot à l'origine de quelques conjonctivites.

Suisse, domicile, Euro 2016

" C'est impossible d'être le vrai bon Suisse "

Séville FC, third, 2007-2008

SC Bastia, third, 2013-2015

Une dominante rouge, avec deux teintes semblables, des manches blanches et un col rond... Au niveau visuel, le maillot domicile de la Suisse dessiné par Puma pour l'Euro 2016 est tout ce qu'il y a de plus banal. Seulement, une fois sur le dos des joueurs de la Nati, les tricots s'avèrent beaucoup trop fragiles. Lors du match de poule face à la France, au moins cinq maillots sont déchirés ! Auteur d'un superbe retourné lors du huitième de finale perdu contre la Pologne aux tirs au but, Xherdan Shaqiri aura aussi marqué cet Euro par sa réplique après l'affaire des maillots : ""., aurait chanté Édith Piaf si elle avait eu l'occasion d'observer Seydou Keita, Dani Alves et consorts se pavaner pour la première fois dans cette tenue berlingot sortie de nulle part, sur le billard du Camp Nou. On a beau être le Séville FC, double vainqueur de la Ligue Europa, personne n'est immunisé face au ridicule du rose bonbon. Lors de cette partie de début de saison en Catalogne, lesont pris un doublé de Messi en guise de punition et sont repartis bredouille. Ça n'était pas cher payé.10journée de la saison 2013-14. À l'occasion d'un déplacement au Parc des Princes, les Bastiais dévoilent un maillot camouflage. La bande à Cahuzac ne passe pas inaperçu en sortant une tenue qui se fonderait en revanche très bien dans le décor du maquis corse pour une partie de chasse. Sauf que face au PSG, c'est le commando mené Lire la suite de l'article sur SoFoot.com