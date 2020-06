Top 50 : Maillots de mauvais goût (de 40 à 31)

Dans un monde parfait, les uniformes des ouvriers routiers et les rugbymen du Stade français auraient le monopole des couleurs fluo et des motifs farfelus. Et pourtant... Voici 50 maillots de foot à l'origine de quelques conjonctivites.

AS Roma, third, 2006-2007

Middlesbrough, extérieur, 1996-1997

OGC Nice, third, 2010-2011

Pour disputer sa campagne de Ligue des champions 2006-2007, la Roma laisse au placard sa traditionnelle tenue pourpre et dorée. Elle arbore un maillot gris souris. À première vue, rien de spécial. Sauf qu'en cours de match, par exemple lors de la première journée de la phase de poules face au Shakhtar, le maillot change de couleur. À mesure que les joueurs transpirent, des grosses taches apparaissent. Pire, le tricot se déforme complètement au moindre tirage de maillot. Le club romain aura la bonne idée d'arborer son maillot extérieur blanc en huitième de finale, le jour où Anthony Réveillère fera la connaissance d'Alessandro Mancini.Boro en 1996-1997, c'était du grand Juninho (le vrai, Paulista), un Fabrizio Ravanelli meilleur buteur de l'effectif avec 16 banderilles en Premier League et une piteuse dix-neuvième position synonyme de relégation. C'était surtout une tuniqueaussi illisible que le projet de jeu de Bryan Robson. Ce qui n'a pas empêché ce tricot de demeurer culte auprès de certains supporters du Middlesbrough FC. Un vrai chemin de croix, cette saison 96-97.Entre le maillot aux rayures rouge et noir, le bleu vintage et le gris clair, pour la cuvée 2019-2020, l'OGC Nice aurait pu obtenir la palme du plus joli Lire la suite de l'article sur SoFoot.com