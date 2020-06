So Foot • 24/06/2020 à 14:00

Top 50 : Maillots de mauvais goût (de 30 à 21)

Dans un monde parfait, les uniformes des ouvriers routiers et les rugbymen du Stade français auraient le monopole des couleurs fluo et des motifs farfelus. Et pourtant... Voici 50 maillots de foot à l'origine de quelques conjonctivites.

Sierra Leone, domicile, 2011

Bayer Leverkusen, quatrième maillot, 2016-2017

Manchester City, third, 2019-20

L'État d'Afrique de l'Ouest est en misère footballistique depuis ses deux seules participations à une grande compétition internationale : la Coupe d'Afrique des nations en 1994, puis 1996. Alors pour se faire remarquer, il faut faire preuve d'inventivité. En 2011, la Fédération sierra-léonaise a dévoilé cette chose, un dégradé du bleu au vert, qui a fait vriller les spécialistes mode. Même le tigre menaçant en bas du maillot ne fait pas aussi peur que cette reprise infernale des couleurs du drapeau national. Décidément, Hummel...Il est resté enfermé dans la garde-robe pendant quasiment toute la saison, et heureusement : ce maillotcélébrant les liens entre le club et l'entreprise propriétaire - en reprenant avec balourdise les couleurs du logo de la boîte - était certainement l'une des pires idées du club allemand (avec le recrutement d'Isaac Kiese Thelin, certes). Une moitié vert pharmacie, un côté bleu Ventoline, un double décimètre Maped au milieu, le tout a été porté par Chicharito... Le corporatisme, ça va deux minutes.Aller chercher Guardiola, d'accord, avoir une équipe technique qui monopolise le ballon et qui repart de l'arrière avec du jeu au sol, c'est entendu... Mais Manchester City était-il vraiment obligé de s'inspirer du Barça jusque dans ses maillots "cocktail" ? Cette saison, la troisième tunique de Man City est un dégradé qui va Lire la suite de l'article sur SoFoot.com