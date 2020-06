Top 50 : Maillots de mauvais goût (de 20 à 11)

Dans un monde parfait, les uniformes des ouvriers routiers et les rugbymen du Stade français auraient le monopole des couleurs fluo et des motifs farfelus. Et pourtant... Voici 50 maillots de foot à l'origine de quelques conjonctivites.

1860 München, third, 2018

Je découvre avec joie que, chaque année, le club de Munich 1860 édite un maillot spécial pour l'Oktoberfest. ??? pic.twitter.com/sW239rbRLS -- Louis Moulin (@louismoulin) September 15, 2018

CD La Granja, extérieur, 2018

À Munich, on aime la bière et le foot. Alors au 1860 München, on essaie chaque année d'associer ces deux idées avec plus ou moins de réussite, ce qui fait que le costume quadrillé du bon Bavarois prêt à s'enfiler les chopes revient assez régulièrement en guise de maillot collector. Lesont par exemple arboré cette tenue le 22 septembre 2018 - coup d'envoi de la fête de la bière - contre Wehen Wiesbaden, pour une défaite (1-2), comme par hasard. Une chose est sûre : le bas marron fait la différence.Ce n'est pas une recette Marmiton de chili con carne, c'est un maillot de football. À Real Sitio de San Ildefonso en Castille-et-León, la spécialité absolue, c'est le haricot. Et ça, le club du coin en est fier. Un peu trop, peut-être : en 2018, alors qu'il bataillait pour la montée en troisième division, le Club Deportivo La Granja a dévoilé, avec la complicité d'un équipementier (Daén Sport) habitué aux coups d'éclat de ce genre, un tricot spécial. Résultat : l'équipe a réussi à décrocher son accession dès cette saison 2017-2018, et arbore encore cette relique en 2020. Le haricot Lire la suite de l'article sur SoFoot.com