Top 50 : Maillots de mauvais goût (de 10 à 1)

Dans un monde parfait, les uniformes des ouvriers routiers et les rugbymen du Stade français auraient le monopole des couleurs fluo et des motifs farfelus. Et pourtant... Voici 50 maillots de foot à l'origine de quelques conjonctivites.

Girondins de Bordeaux, third, 2016-2017

Jaguares de Chiapas, 2002-2003

Aux Girondins, on a fait du troisième jeu de maillots une institution au même titre que l'est le catalogue Desigual. Et c'est aujourd'hui une évidence, on ne fera jamais mieux que le kitpour la saison 2016-2017. Ni plus ni moins qu'un maillot carte postale que même l'office de tourisme de la capitale du pinard n'aurait pas osé : place des Quinconces avec le monument aux Girondins, place de la Comédie et le Grand Théâtre, place de la Victoire, ponts de pierre et Jacques Chaban Delmas, place de la Bourse... Le tout sur un fond dépareillé au possible oscillant entre le bleu marine, le magenta et le violet, pour rester dans la tradition des (douteuses) couleurs alternatives bordelaises et histoire d'être sûr d'avoir une chose ressemblant à tout sauf à une tunique dédiée à la pratique du football. Réaction du côté des supporters ?, selon le porte-parole des Ultramarines Romain ManciAlors, à quand la liquette cannelés, maintenant ?Lesqui ont saignése souviennent forcément de ce commentaire à la fois génial et absurde du duo Grégoire Margotton et Olivier Rouyer, qui revenait en boucle dans le jeu vidéo quand Patrick Kluivert enquillait les pions :À la même période, dans la vraie vie, Júlio César Yegros avait, pour reprendre cette expression,L'attaquant international paraguayen, sélectionné notamment à la Coupe du monde 1998 (il est entré en cours de jeu face aux Bleus en huitièmes de finale), évoluait en 2002 aux Jaguares de Chiapas, un club mexicain du sud-est du pays, dans une région largement occupée par la forêt tropicale, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com