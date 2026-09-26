Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (5 à 2)

Oubliez les légendes du ballon rond comme Ronaldo le Brésilien, Johan Cruyff ou encore Zinédine Zidane. Après la sortie du nouvel opus de la franchise EA (le 25 septembre), on vous parle des 50 joueurs les plus cheatés et marquants de l’histoire du jeu vidéo FIFA, responsables de la destruction de plusieurs manettes.

⇐ Retrouvez les joueurs classés de 10 à 6 ici

5/ Breno (FIFA 09)

D’une manière paradoxale, on peut affirmer que le plus grand crack de FIFA provenant du Brésil, pays du joga bonito , est un défenseur central aux allures de monstre. Arrivé en Bavière depuis São Paulo, le temps a dessiné deux Breno différents. Celui qu’on idolâtrait manette en main car il pouvait tenir une défense d’une main de maître. Celui qui avait déjà un joli 75 de note à dix-huit ans, 83 kilos pour un mètre 87 tout mouillé, une force de titan et une vitesse sérieuse pour un patron de charnière. Celui qui devait représenter le futur, aussi bien pour l’équipe de cadors en herbe que l’on mitonnait pour notre équipe du mode carrière, que la nouvelle génération du Bayern avec Toni Kroos ou Franck Ribéry. Et il y a le Breno de la vraie vie. Breno Vinicius Rodrigues Borges n’est pas un mauvais bougre, loin de là. Mais il demeure le symbole de tout ce qui ne doit pas arriver pour un footballeur que l’on envoie dans le grand bain. Un cas qui a sûrement fait repenser la manière de pouvoir cadrer les jeunes pousses, sur et en dehors du terrain.

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Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com