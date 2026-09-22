Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (40 à 31)

Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (40 à 31)

Oubliez les légendes du ballon rond comme Ronaldo le Brésilien, Johan Cruyff ou encore Zinédine Zidane. Avant la sortie du nouvel opus de la franchise EA (le 25 septembre), on vous parle des 50 joueurs les plus cheatés et marquants de l’histoire du jeu vidéo FIFA, responsables de la destruction de plusieurs manettes.

⇐ Retrouvez les joueurs classés de 50 à 41 ici

40/ Leroy Fer (FUT 14)

Si sa carrière a été plus qu’honnête (notamment au Feyenoord ou à Swansea), Leroy Fer a surtout brillé sur la licence d’EA. D’abord assez anonyme, l’international néerlandais, qui a offert un canasson à 27 000 euros à sa copine, est devenu célèbre grâce au youtubeur Psyko17, devenu totalement fan de lui. Outre son grand gabarit et sa capacité de prendre tous les ballons de la tête, Fer pouvait aussi lâcher quelques frappes de loin. Comme un air de Yaya Touré prime . TM

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Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com