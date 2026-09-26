Top 50 : Gervinho-Doumbia-Ibarbo, le trio le plus cheaté de l’histoire de FIFA

En tête de ce classement des joueurs les plus hallucinants côtoyés sur FIFA, on retrouve le trio composé de Gervinho, Seydou Doumbia et Victor Ibarbo. Une bizarrerie qui paraît comme une évidence, tant ces trois ex-joueurs de la Roma étaient injouables. Au point de redéfinir la perception des supporters à leur égard.

En cet après-midi ensoleillé du 9 août 2026, trois bons potes se font une petite virée du côté de Göteborg, chef-lieu du comté de Västra Götaland dont ils sont originaires. Avec une bière en main et peut-être des kexchoklads (gaufres enrobées de chocolat au lait très prisées en Suède, NDLR ), le trio passe du temps au bar, à voir l’IFK Göteborg reprendre confiance contre Kalmar (victoire 3-2). Difficile de manquer Teo, Didrik et Oliver puisqu’ils ne portent pas un maillot des Blåvitt (bleus et blancs en suédois) sur les épaules. Pas même une tunique en lien avec leur pays, plutôt celle de la Roma, ornée des flocages “Gervinho”, “Ibarbo” et “Doumbia”.

Un trio qui, au premier abord, ne fait pas autant rêver que la BBC ou la MSN . Qu’importe, les trois sont très heureux de leur délire et commencent à vagabonder dans les rues. C’est à cet instant qu’un homme se dit que cela valait le coup d’être immortalisé, les prend de dos et la poste sur les réseaux sociaux. Jamais l’identité de ce monsieur ne sera retrouvée. En revanche, on retrouve le cliché pendant des jours et des jours, glanant des millions de vues. Pourtant, pas sûr que ce soit la prise de vue, bien qu’aux petits oignons, qui fasse la renommée de l’image. Plutôt les trois noms brodés, qui ont rappelé des souvenirs à nombre de gamins. Douze ans plus tard, ces anciens Giallorossi sont toujours marqués par un lien indéfectible, celui d’avoir retourné le mode Ultimate Team de FIFA 15 . « Tous les trois étaient avant tout rapides, et c’est la qualité la plus importante chez un joueur quand on joue à FIFA. Ils étaient performants malgré leur faible note, ce qui permettait à davantage de joueurs de se les offrir », explique Oliver à Alekurinen , média suédois indépendant. Et plus l’on est accessible, plus l’on touche du monde……

Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com