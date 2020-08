Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 50 à 41)

Les supporters nous manquent. Les Argentins, les Britanniques et tous les autres. À l'heure où le football se joue dans des stades vides, voilà une sélection de 50 chants de supporters qui hérissent le poil.

On the Ball, City (Norwich City)

Los Paillados (Montpellier)

est peut-être moins impressionnant que beaucoup d'autres chants anglais, sûrement bien moins connu aussi, mais il a un atout : son ancienneté. Créée dans les années 1890, la mélopée est antérieure au club chéri de ses interprètes : Norwich City, fondé en 1902. Son compositeur, Albert T. Smith, deviendra d'ailleurs président des. Premier maillon d'une longue tradition,est le plus vieux chant toujours utilisé aujourd'hui. C'est aussi ça, le savoir-faire britannique.La Butte Paillade : c'est le nom du groupe ultra historique du MHSC. La "Paillade" renvoie au quartier populaire où est situé le stade de La Mosson. Et la "Butte" parce qu'avant de foutre un joyeux bordel dans les gradins, les supporters montpelliérains étaient installés sur une tribune de terre tassée. Cette identité diverse et folklo, les ultras de la Butte la cultivent dans leurs chants. Il est donc question de "", mais aussi de "" et de "". Lire la suite de l'article sur SoFoot.com