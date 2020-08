Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 40 à 31)

Les supporters nous manquent. Les Argentins, les Britanniques et tous les autres. À l'heure où le football se joue dans des stades vides, voilà une sélection de 50 chants de supporters qui hérissent le poil.

Park Song (Manchester United)

Les Corons (RC Lens)

Voilà une certaine idée de l'hommage à Park Ji-sung, qui resta sept années à Manchester United. D'un côté, un cliché ouvertement raciste, selon lequel le Sud-Coréen mangerait du chien. De l'autre, un moyen de taper sur les fans de l'éternel rival, Liverpool, qui quant à eux, mangeraient des rats dans leur HLM. Et ça, c'est pire à en croire les fans des. Tout de même très ironique de plaisanter sur la gastronomie asiatique quand on vient d'un pays dont la spécialité nationale est le pain de mie trempé dans des haricots à la sauce tomate...À chaque mi-temps des matchs à Bollaert, c'est le même rituel. Les écharpes sang et or se tendent, et les visiteurs écoutent. Ils écoutent l'histoire ouvrière du bassin minier. Écrite par Jean-Pierre Lang et interprétée par Pierre Bachelet en 1982, la chansona commencé à être entonnée par les supporters lensois dans les années 1990, avant de devenir l'hymne du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com