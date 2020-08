Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 30 à 21)

Les supporters nous manquent. Les Argentins, les Britanniques et tous les autres. À l'heure où le football se joue dans des stades vides, voilà une sélection de 50 chants de supporters qui hérissent le poil.

On est là ! (RC Lens)

Auf geht's Schalke schießt ein Tor - Schalke 04

Sur cette vidéo qui date d'octobre 2012, à l'époque où le RC Lens galère en bas de tableau de Ligue 2, les supporters sang et or sont dépités, et ils le font savoir aux joueurs par un chant rageur. "", s'époumone le capo, dans un mélange de colère, de désespoir et de force. Quelques années plus tard, les mêmes sentiments habiteront les Gilets jaunes, qui reprendront ce chant sur les ronds-points : "" Depuis que le Racing a lui repris des couleurs sur le terrain, en tribune, le chant été remixé par les supporters lensois : "Schalke pourrait être remplacé dans les paroles par n'importe quel nom de club de Buli, tant ce chant est le plus repris dans les stades allemands. Pas un match où on ne l'entend résonner au moins une fois, que ce soit à Brême, à Hambourg, à Berlin, à Stuttgart ou à Munich. Principal avantage, les paroles sont excessivement simples à retenir : parfait donc, pour participer à l'ambiance quand on n'est pas germanophone. On notera Lire la suite de l'article sur SoFoot.com