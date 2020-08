Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 20 à 11)

Les supporters nous manquent. Les Argentins, les Britanniques et tous les autres. À l'heure où le football se joue dans des stades vides, voilà une sélection de 50 chants de supporters qui hérissent le poil.

90 minuten lang (Ajax Amsterdam)

Oh mamma mamma mamma (Napoli)

Les Hollandais ne tournent pas qu'à l'eau fraîche, car pour mettre un bordel tel en tribunes et ailleurs, il faut une sacrée dose de folie furieuse. Le chantdes supporters de l'Ajax, revenu à la mode en 2014 après des années d'abandon, est probablement l'un des chants les plus impressionnants que l'on peut entendre dans la Johan Cruyff Arena, à l'acoustique parfaite. La réussite est telle que la chanson a fait des émules partout en Europe, de l'APOEL au PSG. Rien d'étonnant, finalement, pour un chant au potentiel bruit démesuré.La scène est tirée du film. Nous sommes en juin 2005, et le "Messie est de retour à Naples". Depuis un balcon, Maradona fait signe à la foule en délire. Lesnapolitains qui noircissent la ruelle sont venus acclamer l'homme qui leur a offert deuxet des souvenirs éternels. Puis, Diego et sa famille s'échappent dans une camionnette. Mais quelques mètres plus loin, le cortège est obligé de s'immobiliser, lestapent sur les vitres. Un instant, Maradona s'énerve. Il finit par en rire quand la pression est retombée. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com