Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 10 à 2)

Les supporters nous manquent. Les Argentins, les Britanniques et tous les autres. À l'heure où le football se joue dans des stades vides, voilà une sélection de 50 chants de supporters qui hérissent le poil.

Ô Ville lumière (PSG)

Vidéo

No one likes us (Millwall)

Non, vraiment, il n'existe pas d'hymne national plus bouleversant que lechantédans un stade. Et s'il y a bien longtemps que lan'a pas eu l'occasion de le démontrer dans une grande compétition internationale, étant donné que l'Écosse court après une qualification depuis 1998, les supporters du PSG connaissent la mélodie. Celle-ci est reprise au Parc des Princes, et par les deux virages à l'époque, avec des paroles belliqueuses, d'un registre médiéval, du plus bel effet. À l'instar du texte original, finalement. Car, à la base, les paroles de, composées par lesen 1967, renvoient à une bataille, celle de Bannockburn, en 1314, remportée par l'armée écossaise face à l'envahisseur anglais.