Top 50 : Chants de supporters mythiques - (1er) Brasil, decime qué se siente

Les supporters nous manquent. Les Argentins, les Britanniques et tous les autres. À l'heure où le football se joue dans des stades vides, voilà une sélection de 50 chants de supporters qui hérissent le poil.

Brasil, decime qué se siente (San Lorenzo/Argentine)

Vidéo

Claudio Caniggia l'affirme, il a marqué le but le plus important de sa carrière et vécu l'un des moments les plus forts de sa vie le 24 juin 1990. C'était lors de Brésil-Argentine, en huitième de finale du Mondial italien. Si laa dominé la rencontre, le seul but de la rencontre a été planté par, sur une frappe du blondinet Caniggia qui, après avoir profité d'un caviar de Maradona, a pris soin de dribbler le gardien et de faire trembler les ficelles. ", énumère Caniggia.D'accord, mais seulement si vous me mettez les commentaires en brésilien !