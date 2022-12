Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 50 à 41)

Deux buts coup sur coup, deux actions folles l'une à la suite, un penalty raté suivi d'un but... En football, il n'est pas rare de monter dans le grand huit des émotions, et de passer d'un état d'ivresse à un autre. Retour sur 50 moments dingues, pendant lesquels un match a basculé dans la folie en 90 secondes. Comme lors d'un doublé de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde, par exemple.

Loin d'être le plus suivi, le championnat paraguayen aurait pourtant dû l'être en ce soir du 13 juin 2012. À cinq journées de la fin, Cerro Porteño doit en effet l'emporter face au Club Nacional, classé en milieu de tableau, pour définitivement mettre la main sur le titre de champion. Le prétendant au titre est cependant surpris dans le second acte. Incapable de réagir, Cerro Porteño doit alors son destin à 59 secondes miraculeuses, œuvres de Roberto Nanni. L'avant-centre égalise en effet à dix minutes de la fin (81) et récidive avant même que les 21 autres acteurs n'aient eu le temps de comprendre ce qu'il se passait (82). Victoire sur le gong et une 29breloque accrochée.La saison 2022-2023 de l'Atlético de Madrid est des plus compliquées. La Ligue des champions n'arrange pas les choses. Dans l'obligation de l'emporter face au Bayer Leverkusen pour conserver une ultime chance de qualification en huitièmes de finale, lessont finalement tenus en échec à domicile (2-2). Clément Turpin siffle d'ailleurs la fin du match dans la stupeur générale, mais ne tarde pas à revenir sur sa décision. En cause : une main dans la surface d'Odilon Kossonou, sur l'ultime corner de la partie. Le point de penalty est indiqué, les joueurs sommés de revenir sur la pelouse et Yannick Carrasco de se présenter devant Lukáš Hrádecký pour offrir les trois précieux points à son équipe. Le Belge bute cependant sur le portier finlandais, puis Saúl Ñíguez, au rebond, place le…