Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 40 à 31)

Deux buts coup sur coup, deux actions folles l'une à la suite de l'autre, un penalty raté suivi d'un but... En football, il n'est pas rare de monter dans le grand huit des émotions, et de passer d'un état d'ivresse à un autre. Retour sur 50 moments dingues, pendant lesquels un match a basculé dans la folie en 90 secondes. Comme lors d'un doublé de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde, par exemple.

Vidéo

D'abord, il y a une improbable intuition. Celle de Pascal Dupraz, qui susurre à l'oreille de Yann Bodiger, sur le point d'entrer en jeu :À ce moment-là, Toulouse est mené sur le terrain d'Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-1) et file tout droit en Ligue 2. Seul un succès peut lui permettre de repasser devant Reims, qui déroule devant Lyon (4-1). L'espoir renaît toutefois quand Martin Braithwaite égalise d'une reprise du droit (78). Dans la foulée, Wissam Ben Yedder obtient un coup franc aux abords de la surface, excentré côté droit. Du haut de ses 21 ans, Bodiger, zéro but en Ligue 1 jusque-là, prend ses responsabilités. De sa fameuse, il expédie le ballon dans la lucarne d'Alexandre Letellier et fait exulter un parcage visiteurs comble (80). En deux minutes chrono, le TFC a renversé une situation désespérée. Et un gamin a sauvé son club formateur de la relégation.Outre-Manche, la finale de la FA Cup 1979 entre Arsenal et Manchester United est entrée dans la légende sous l'appellation. Et pour cause : autant ses 85 premières minutes sont tout à fait oubliables, autant ses cinq dernières restent gravées dans les mémoires. Au moment d'aborder le, lesmènent 2-0 et semblent se diriger tranquillement vers la victoire. Mais Gordon McQueen, du gauche (86), et Sammy McIlroy, qui bat Pat Jennings après avoir dribblé deux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com