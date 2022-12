Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 30 à 21)

Deux buts coup sur coup, deux actions folles l'une à la suite de l'autre, un penalty raté suivi d'un but... En football, il n'est pas rare de monter dans le grand huit des émotions, et de passer d'un état d'ivresse à un autre. Retour sur 50 moments dingues, pendant lesquels un match a basculé dans la folie en 90 secondes. Comme lors d'un doublé de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde, par exemple.

Vidéo

En 2020, le monde découvrait un géant nommé Erling Haaland. À peine transféré du RB Salzbourg, où il terrassait déjà quelques-uns de ses adversaires, en Ligue des champions notamment, le Norvégien débarquait au Borussia Dortmund pour passer à l'étape suivante. Chose entamée le 18 février de cette même année, en quarts de finale face au PSG. Premier buteur de la partie, Haaland voit Neymar relancer la machine parisienne dix minutes plus tard (75), avant de refaire parler la poudre. Le ballon à peine remis en jeu, le " Cyborg " s'en va en effet défier la défense adverse, et trouver la faille d'un missile à l'entrée de la surface (77), trente secondes après avoir été rejoint au tableau d'affichage. Le bruit du filet en est témoin.Le 28 juin 2021 restera, et de loin, la journée la plus folle de l'Euro disputé cette année-là. Quelques heures après un Espagne-Croatie ébouriffant (5-3 AP), c'est au tour de la France et de la Suisse d'offrir au Vieux Continent un scénario riche en rebondissements. Moribonds et logiquement menés à la pause, les Bleus voient leur avenir s'assombrir quand l'arbitre, alerté par la VAR, accorde un penalty à la. Hugo Lloris accorde cependant un sursis à ses coéquipiers en repoussant la tentative de Ricardo Rodríguez (55). La réaction des champions du monde est quasi instantanée : Karim Benzema claque deux buts coup sur coup (57, 59), faisant passer les supporters français de l'inquiétude la plus profonde à l'extase totale. Paul Pogba creuse même l'écart… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com