Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 20 à 11)

Deux buts coup sur coup, deux actions folles l'une à la suite de l'autre, un penalty raté suivi d'un but... En football, il n'est pas rare de monter dans le grand huit des émotions, et de passer d'un état d'ivresse à un autre. Retour sur 50 moments dingues, pendant lesquels un match a basculé dans la folie en 90 secondes. Comme lors d'un doublé de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde, par exemple.

Le 31 janvier 2020, alors que l'on dispute la 95minute au Roazhon Park, les supporters du FC Nantes peuvent être ravis : pour la première fois depuis 2013, leur club s'apprête à gagner chez l'ennemi rennais, grâce à un but contre son camp de Damien Da Silva et un autre pion signé Moses Simon. Mais alors que le temps additionnel s'étire, patatras : l'incontournable Benjamin Bourigeaud réveille tout le monde sur un service de Yann Gboho (2-2, 95), et puisqu'il reste du temps, M'Baye Niang appuie et permet à Raphinha de renverser la table (3-2, 97). Initialement refusé pour hors-jeu, ce but de la victoire sera finalement bel et bien accordé, au bout du bout, pour l'un des scénarios les plus fous vus lors d'un Rennes-Nantes .

En 1993, on pouvait encore voir le PSG et le Real Madrid s'opposer loin du faste de la Ligue des champions. C'était alors en Coupe de l'UEFA, en quarts de finale. Défaits à Santiago-Bernabéu lors de la manche aller (3-1), les Parisiens se mettent alors en mode remontée, pour le retour prévu au Parc des Princes. Et quel retour ! Alors que George Weah ouvre le score à la demi-heure de jeu (1-0, 33), les Rouge et Bleu s'embourbent dans une partie difficilement lisible. Il faut ainsi attendre les dix dernières minutes, pour voir David Ginola (2-0, 80), d'une sublime volée, conclure le mouvement initié par Weah et Daniel Bravo, puis Valdo (3-0, 87) virtuellement…