Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 10 à 2)

Deux buts coup sur coup, deux actions folles l'une à la suite de l'autre, un penalty raté suivi d'un but... En football, il n'est pas rare de monter dans le grand huit des émotions, et de passer d'un état d'ivresse à un autre. Retour sur 50 moments dingues, pendant lesquels un match a basculé dans la folie en 90 secondes. Comme lors d'un doublé de Kylian Mbappé en finale de Coupe du monde, par exemple.

Vidéo

L'un des plus gros karmas de l'histoire. En octobre 2014, les Espoirs français jouent leur qualification à l'Euro et aux JO lors d'une double confrontation face à la Suède. Au match aller, les Bleuets déroulent, et s'imposent 2-0. Sur le deuxième but, inscrit par Kondogbia, certains joueurs français, dont Layvin Kurzawa, célèbrent avec le geste du salut militaire. Cela aura son importance au match retour, quatre jours plus tard. Une seconde manche qui débute bien pour les Suédois, qui ouvrent le score par Thelin dès la 4minute. Le même Thelin double la mise, puis la Suède prend les devants sur l'ensemble des deux matchs, sur un csc de Laporte, qui était encore français, à l'époque. Le capitaine suédois, Milosevic, se permet un petit salut militaire sur la célébration, en réponse du match aller. Et puis, en moins de trois minutes, de la 87à la 89minute, le match bascule dans l'irrationnel. Trouvé seul aux six mètres, Kurzawa score de la tête, ramenant le score à 3-1 et redonnant la qualif' aux Bleuets. Le Monégasque pète un câble sur sa célébration, et s'en va provoquer les Suédois avec des célébrations à n'en plus finir. Mais le boomerang lui revient en pleine poire 90 secondes plus tard. Sur un ultime corner, la Suède inscrit son quatrième but par Lewicki. A la fin de la rencontre, toutes les célébrations sont évidemment dédiées à Kurzawa. Karma ultime ? La Suède finira par remporter l'Euro espoirs 2015, et sur le podium, toute l'équipe enverra un petit salut militaire à Kurzawa.