Top 50 : 0-0 mémorables (de 50 à 41)

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football.

National (J31), 2 mai 2014

Paris truqués : Matar Fall, ancien joueur de Fréjus, condamné à un an de prison avec sursis

Amical (centenaire de la FIFA), 20 mai 2004

Le joueur qui témoigne est resté anonyme, mais le Zephirin en question s'appelle Dominique Jean-Zephirin, ancien gardien de but haïtien officiant à l'Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël en 2014. Et qui, avec l'aide de son capitaine Matar Fall, a joué avec le feu à l'occasion d'un match contre l'USL Dunkerque en National. On constatera une cotation et un nombre de paris anormaux venant d'Asie sur ce match, mais la combine tourne au fiasco, et le score reste nul et vierge. Seulement une semaine plus tard, rebelote contre l'US Colomiers : cette fois, le club provençal s'inclinera lourdement (1-4) avec un pion contre son camp de Fall dès la troisième minute. Et les deux joueurs se feront coincer : en février dernier, Fall a pris un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de jouer, alors que Jean-Zephirin, passé depuis par la télé-réalité à Los Angeles, attend son procès qui devait avoir lieu fin avril. Leurs interlocuteurs, eux, n'ont jamais été démasqués.Sylvain Wiltord s'est offert une place au panthéon du football français le 2 juillet 2000, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com