So Foot • 15/04/2020 à 14:00

Top 50 : 0-0 mémorables (de 40 à 31)

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football.

FC Barcelone - Real Madrid

?¡EL COCHINILLO DE FIGO! Ojo porque el portugués desvela MÁS DETALLES. ¡A continuación en #JUGONES! pic.twitter.com/YVWpcpeIJo -- JugoneslaSexta (@JugoneslaSexta) October 30, 2019

Brésil - Mexique

La légende veut que la photo ait été prise le 21 octobre 2000, jour des retrouvailles de Luís Figo avec le public du Camp Nou trois mois après son fameux transfert au Real. En vérité, ce n'est que deux ans plus tard que la haine barcelonaise pour l'ex-idoledevenue traître a atteint son paroxysme, lorsqu'undu Barça a brillé de créativité pour faire de ce premierde la saison 2002-2003 celui du "". Désigné aux coups de pied de coin, Figo reçoit ce jour-là parmi toutes les offrandes qu'on lui balance une tête de porcelet, pour ce qui sera l'action la plus marquante de la rencontre. L'histoire, qui tient une place de choix dans la mythologie des Barça-Real, raconte que le Portugais ne s'est jamais rendu compte qu'une tronche de porcelet gisait juste à côté de lui. À moins qu'il ait préféré ne pas voir ça." Memo " Ochoa et le Brésil, c'est une histoire qui marche en deux actes bien distincts. D'abord, le portier mexicain s'est fait un nom en signant à 21 piges une prestation de patron le 28 juin 2007 au premier tour de la Copa América Lire la suite de l'article sur SoFoot.com