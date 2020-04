Top 50 : 0-0 mémorables (de 30 à 21)

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football.

Atlético de Madrid - PSV (x2)

Brésil - Angleterre

Et hop, une double ration de 0-0 pour le Cholo. Pour la première fois depuis 2007, le PSV retrouve les huitièmes de finale de C1, mais doit faire face à l'Atlético de Madrid, nouveau cador sur la scène européenne. Problème, les deux équipes sont incapables de se départager, ne parvenant pas à faire trembler les filets en un peu plus de 210 minutes de jeu cumulées. Après un nul frustrant au Philips Stadion, lesbutent sur l'impressionnant Jeroen Zoet au retour. Sur le bord du terrain, Diego Simeone et Phillip Cocu se livrent une bataille tactique féroce, le technicien néerlandais obligeant l'Argentin à alterner les systèmes. Les minutes passent, l'ambiance est pesante, et le PSV manque l'occasion d'arracher sa qualification après qu'Oblak ne repousse une frappe de Locadia sur le poteau. La décision se fera dans une séance de tirs au but stressante à souhait : l'Atlético de Griezmann signera un sans-faute, et Luciano Narsingh, entré en jeu cinq minutes plus tôt, sera l'unique tireur (sur 16) à échouer (8-7). Ouf, le stade Vicente-Calderon peut souffler.Il faut s'en rendre compte : avant sa sixième édition, la Coupe du monde ne savait pas à quoi ressemblait un 0-0. Il a fallu attendre le tournoi de 1958, en Suède, pour assister à la première rencontre accouchant d'une souris dans l'histoire du tournoi. Les heureux élus : le Brésil et l'Angleterre, dos à dos à l'issue du deuxième match de la phase de poules. Une surprise ? Un peu, laayant la réputation de faire le spectacle, sans toujours être impériale défensivement. Sauf que cette fois, les Brésiliens sont ambitieux. Ils ont peur de se vautrer, et décident