Top 50 : 0-0 mémorables (de 20 à 11)

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football.

Bordeaux - Rennes (x2)

Brésil - Italie

Une saison, deux symboles. Lors de l'exercice 2010-2011, Rennes et Bordeaux décident d'écrire l'histoire à leur manière. Au menu, pas de grand spectacle, ni de bataille tactique mémorable, mais deux purges monumentales en moins de six mois. Le premier acte se déroule en prime time, à Lescure, en plein mois de décembre. Les deux candidats à l'Europe livrent une véritable bouillie, au point de décrocher la pire note de l'histoire de Canal + (7,80/20) - une performance battue par OM-Guingamp en 2016 avec un joli 5,25 (un 0-0, tiens). Au match retour, rebelote. Le Stade rennais et les Girondins, respectivement dirigés par Fred Antonetti et Jean Tigana, offrent une nouvelle prestation insipide. Au stade de la route de Lorient, les spectateurs malchanceux s'occupent en envoyant des avions en papier sur la pelouse, dans l'attente du coup de sifflet final d'une rencontre indigne de l'élite. Depuis ces deux chefs-d'œuvre, les'est presque imposé comme la référence du match chiant en France, et les deux équipes ne se sont plus jamais quittées sur un 0-0.Imaginez, et oubliez. Imaginez une finale de Coupe du monde entre deux mastondontes qui, pour la première fois de l'histoire de la compétition, s'achève sans tremblement de filet et se décide aux tirs au but. Oubliez le match en lui-même, décevant malgré les 26 frappes de Brésiliens (contre six) trop peu réalistes face aux cages italiennes occupées par un Gianluca Pagliuca tout proche d'une énorme boulette et sauvé par son poteau. Imaginez Roberto Baggio au top de sa forme, qui fait honneur à son statut de Ballon d'or en guidant les Transalpins durant les tours Lire la suite de l'article sur SoFoot.com