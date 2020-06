Top 5 : Mémoires du stade Alfredo Di Stéfano

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit Eibar pour son premier match depuis le 8 mars dernier. Détail important : alors que le Santiago-Bernabéu est en travaux, le club madrilène va devoir disputer sa fin de saison dans le stade Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, son habituel centre d'entraînement. Voici cinq histoires liées à l'enceinte.

La grande première : Real Madrid-Stade de Reims (6-1), 9 mai 2006

La remontée en deuxième division : Real Madrid Castilla- CD Mirandés (3-0), 1 juin 2012

Au printemps 2006, le Real Madrid a un double événement à fêter : les 50 ans de sa première C1, remportée en 1956 face au Stade de Reims (4-3), et l'inauguration du stade Alfredo Di Stéfano, une enceinte de 6000 places située au cœur du centre d'entraînement des, où se produira alors le Castilla, l'équipe réserve du Real. Mais, avant de laisser les jeunes pousses du club gambader sur ce gazon, il est décidé d'un match d'inauguration entre l'équipe première et le Stade de Reims, soit d'un duel entre Zinédine Zidane et Julien Féret ou d'un autre entre David Beckham et Christophe Delmotte. Déséquilibré sur le papier, ce match va pourtant voir les Rémois faire illusion durant 18 minutes, Féret répondant à l'ouverture du score de Sergio Ramos. La suite ? Une démolition : Cassano inscrit un doublé, Soldado l'imite, Jurado vient planter à son tour... Et hop, 6-1 pour le Real.Si le Castilla évolue aujourd'hui en troisième division, cela n'a pas toujours été le cas. À l'issue de la saison 2011-2012 et d'une double confrontation en finale de play-offs contre Mirandés, l'équipe a en effet arraché un ticket pour la Segunda División grâce à ses éléments offensifs : Joselu, Jesé, Morata, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com