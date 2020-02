Top 5 : la Berrichonne et la Ligue 2, sacrée romance

Jour historique pour la Ligue 2 : en recevant Lens, lundi soir, à Gaston-Petit, la Berrichonne va entrer dans l'histoire du football français en devenant le club ayant disputé le plus de matchs en deuxième division (1441). Et s'il ne fallait en retenir qu'une petite poignée...

1. Marseille 0-4 Châteauroux - 22 octobre 1994

2. Châteauroux 5-3 Saint-Étienne

Ce match est l'histoire d'un exploit, mais aussi d'un pied gauche : celui d'un type né à Saint-André-Treize-Voies, en Vendée, devenu, après sa carrière de joueur, mandataire indépendant spécialisé dans l'épargne et la prévoyance. Son nom ? Bossis. Oui, comme le grand Max, sauf qu'on parle ici de Joël, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire des Chamois niortais qui, avant de filer s'éclater dans les Deux-Sèvres, aura disputé deux belles saisons à Châteauroux, entre 1994 et 1996. La Berrichonne vient alors d'être sacrée championne de troisième division et est déjà dirigée par son guide spirituel : Victor Zvunka. C'est l'époque de Triki, Algérino et Gastien, de Kari Ukkonen, aussi, mais donc surtout d'un déplacement somptueux au Vélodrome, d'où les Castelroussins repartent avec une victoire monstrueuse (0-4) dans les poches et un triplé de Joël Bossis. L'histoire raconte que Tapie n'aura vu que 45 minutes de la démonstration. Au retour, la Berri accrochera de nouveau l'OM (0-0) et bouclera la saison en cinquième position. Le meilleur est à venir.