Top 5 : France-Argentine

Pour la quatrième fois de leur histoire, les Bleus vont affronter l'Argentine en Coupe du monde. Une affiche pas encore devenue un classique, et qui tourne souvent en faveur de l'Albiceleste avec 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites pour les Bleus en 12 confrontations.

Argentine 1-0 France

Argentine 3-4 France

Première confrontation de l'histoire entre les deux pays, ce France-Argentine de 1930 ne se joue pas dans n'importe quel contexte. On parle en effet d'un match du premier Mondial, le deuxième du tournoi pour les Bleus, qui sortent d'un succès probant face au Mexique (4-1). Devant 23 409 spectateurs, acquis à la cause des Français par pure haine uruguayenne des Argentins, les Tricolores tiennent bon face aux Argentins, favoris de la compétition. Lucien Laurent et Alexis Thépot jouent blessés, ce dernier se montrant par ailleurs impérial dans ses cages. Les Bleus craquent finalement sur un coup franc de Monti, à dix minutes de la fin. L'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire, alors qu'il reste six minutes à jouer. Français et spectateurs uruguayens s'indignent. Le terrain est envahi, puis évacué par la police montée. Les deux équipes, déjà à la douche, sont rappelées sur la pelouse pour terminer le match. Edmond Delfour touche le poteau argentin, les Bleus s'inclinent et quittent la pelouse ovationnés par le public. Mais battus.La troisième est la bonne. Après une défaite et un nul, la France bat l'Argentine pour la première fois de son histoire. Et ce, sur la pelouse de la Bombonera. Pour son retour sur le sol américain 40 ans après le Mondial uruguayen, grâce à la motivation du sélectionneur Georges Boulogne, la sélection compte autant de Stéphanois que de Marseillais, pour ne pas froisser les égos. Le but du voyage sud-américain est justement de renforcer la cohésion d'un groupe France gangrené par la rivalité ASSE-OM. Pourtant, le plan se déroule parfaitement à Buenos Aires. L'ouverture du score rapide de Charly Loubet (3) lance les hostilités, avant que Jean Djorkaeff ne fasse le break (50). S'ensuit une mi-temps de folie, avec cinq autres buts et un score final de 4-3 pour les Bleus, après trois réductions du…