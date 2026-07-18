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Top 4 : les petites finales de la Coupe du monde
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 00:03

Top 4 : les petites finales de la Coupe du monde

Top 4 : les petites finales de la Coupe du monde

Définition de petite finale : match que personne n’a envie de jouer. À l’origine, on voulait faire un top 3, sauf qu’il y a toujours un con qui finira quatrième dans cette histoire. Donc voici les quatre meilleures finales de loser de la Coupe du monde.

France 6-3 Allemagne de l’Ouest

1958. Pour établir un tel record, tous les matchs comptent. Et ce n’est pas Just Fontaine qui aurait pu dire le contraire. Les Bleus viennent tout juste de se faire sortir par le Brésil d’un minot de 17 piges, dénommé Pelé, auteur d’un triplé qui a propulsé la Seleção vers son tout premier sacre mondial (2-5). La France doit donc désormais jouer ce match qui compte pour du beurre, enfin pas pour tout le monde. Avant la rencontre, le sélectionneur français Paul Nicolas décide d’aligner son équipe la plus solide, justifiant son choix ainsi : « Pour ce dernier match, la meilleure équipe possible parce que, je vous rappelle, seuls les noms des trois premiers pays figurent au palmarès de la Coupe du monde. » Et son choix s’avère payant : les Tricolores infligent une claque aux Allemands (6-3), champions du monde en titre quatre piges plus tôt, tout juste éliminés par la Suède (3-1) et dominant la rencontre de bout en bout.

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Par Evan Margerin pour SOFOOT.com

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