Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Un match fou entre Clermont et Toulouse Reuters • 07/09/2020 à 00:30









Top 14 : Un match fou entre Clermont et Toulouse par Adonis Vesin (iDalgo) Clermont a remporté l'ouverture de sa saison à Marcel-Deflandre 33-30 contre Toulouse. Mais que ce fut dur ! Les Clermontois, nettement devants à la pause (23-5) grâce à l'indiscipline stadiste, voient les hommes d'Ugo Mola prendre un deuxième carton rouge. Piqués au vif, les Occitans réalisent une remontée folle à 13 contre 15. Un doublé Elstadt (44e, 55e), deux pénalités de Ntamack et un essai de Dupont, non transformé, placent les Haut-Garonnais en tête, 30-26. Moala remet les Auvergnats devants (33-26) avant qu'un essai de Romain Ntamack ne soit refusé par Mathieu Raynal (81e), à cause de la nouvelle règle plaqueur-plaqué. Toulouse repart finalement avec le point du bonus défensif.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.