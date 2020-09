Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Toulon maîtrise le LOU Reuters • 14/09/2020 à 00:19









Top 14 : Toulon maîtrise le LOU par Matthieu Cointe (iDalgo) Le LOU s'est sabordé. Dans le choc de la 2ème journée de Top 14, les Lyonnais se sont tirés une balle dans le pied ce dimanche à Toulon (36-14). Les hommes de Pierre Mignoni ont encaissé pas moins de 3 essais de pénalité et récolté 5 cartons jaunes, dont trois dans les 20 premières minutes de la rencontre. Une aubaine pour le RCT, qui ne s'est pas fait prier pour creuser l'écart dès la première période avec une réalisation signée Masivesi Dakuwaqa. Facundo Isa a mis fin au suspense en toute fin de rencontre pour permettre à son équipe de remporter son premier match de la saison, une semaine après le revers concédé sur la pelouse du Stade Rochelais. De son côté, le LOU n'a toujours pas débloqué son compteur et pointe à la 13ème place du classement.

