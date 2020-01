Top 14 : Teddy Iribaren, l'insaisissable du Racing 92

« L'équipe de France ? Je crois que j'ai laissé passer ma chance. Il y a des jeunes, très talentueux. Ils méritent d'y être. Moi, je suis trop vieux. » Ainsi parle Teddy Iribaren, 29 ans, demi de mêlée et capitaine du Racing victorieux de Clermont (27-19) ce samedi soir à Paris-La Défense Arena. Vieux ? Cela ne s'est pas vu en tout cas sur la pelouse synthétique. Vif, rapide dans ses choix et ses lancements, il a réalisé un 100 % dans ses tentatives de but et a surtout inscrit un essai magistral.« J'ai été opportuniste, la mêlée a tourné, raconte-t-il. Damian Penaud était sur les talons, heureusement, car il est plus rapide que moi. » À quarante mètres de la ligne, le long de la touche, Iribaren a bondi, délivré un petit coup de pied à suivre pour lui-même avant d'aplatir dans l'en-but. Ponctuation parfaite d'une prestation de haut niveau de la part des Franciliens.Mais pour les compliments, l'ancien Briviste, arrivé au Racing en 2017, n'en dira pas beaucoup plus. Pas le genre du bonhomme, qui a toujours tendance à voir le côté sombre des choses. « Maintenant que je suis capitaine, j'essaie d'être un peu plus optimiste car je suis de nature pessimiste, nous confiait-il il y a quelques semaines. Je pense avoir plus de maturité désormais. »Le titre, son inlassable quêteLaurent Travers, son manager, se montre gêné au moment de louer ses qualités. « Ce qui est bien, c'est qu'avec Maxime Machenaud, ils sont vraiment complémentaires », glisse-t-il. En creux, il dresse le portrait d'un joueur porté sur l'offensive, instinctif, voire brillant quand la confiance est là.« Ici, sur cette pelouse, il faut mettre de la vitesse pour faire mal aux équipes, explique Iribaren. On a vu que quand on ne faisait pas de fautes de mains, on pouvait marquer très vite. Nous sommes sur une bonne dynamique, cela vient des résultats accumulés (NDLR : cinq victoires de rang). Aujourd'hui, nous sommes dans les ...