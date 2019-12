Top 14 : Sébastien Vahaamahina prêt à affronter la tempête

Un géant passe rarement inaperçu. Mais là, avec tout ce qu'il porte sur le dos, Sébastien Vahaamahina, colosse de 2,03 m, risque bien d'attirer tous les regards sur lui, et peut-être plus encore, ce dimanche (21 heures), au stade Mayol de Toulon. Le deuxième ligne international de Clermont, héros malheureux des Bleus depuis son expulsion pour un coup de coude en quarts de finale contre le Pays de Galles, ayant précipité leur élimination, a fini de purger sa suspension de six semaines. Franck Azéma, son manager, a décidé de le titulariser face au club varois. « Il se sent bien, précise l'entraîneur auvergnat. Il est heureux de revenir dans le groupe et de retrouver la compétition. Il en a besoin. »S'extraire du cocon clermontois ne sera pas simple pour autant. Par son mauvais geste, l'homme a déchaîné les passions et les emportements. La plaie est-elle refermée, la page tournée ? C'est toute la question. Sorti tête basse le 20 octobre dernier du Mondial japonais après la défaite des Tricolores (20-19), Vahaamahina s'était dans la foulée attiré les foudres du président de la Fédération française Bernard Laporte, jugeant son comportement « inexcusable » et faisant reporter sur lui la responsabilité de l'échec des Bleus.Comment réagira donc le public toulonnais, et plus tard, celui des autres places fortes du Top 14 ? « Il y aura peut-être des sifflets, mais de toute façon, à Toulon, les joueurs ont l'habitude de se faire siffler, explique un proche des Clermontois. C'est souvent un peu chaud car il y a beaucoup de rivalité. Il sera un parmi les autres. » Franck Azéma, lui, est plutôt confiant : « C'est un joueur de rugby avant tout et il y a tout de même du respect, d'autant qu'il a des copains en face. Je ne sais pas quel accueil lui sera réservé mais je pense que le public toulonnais reconnaît ses qualités de combat, essentielles dans ce sport. »Galthié lui a tendu la main pour un retour ...