Top 14 : «Pour les deux premières places, c'est mort», reconnaît Laurent Travers

Un coup d'arrêt. Après deux succès d'affilée contre le Stade Français (25-9) et les Saracens (30-10) et un match nul en forme d'exploit au Munster (21-21), le Racing a replongé. Face à l'Union Bordeaux-Bégles, les Franciliens ont chuté (30-34) samedi à la Paris La Défense Arena. On ne jouait que la 10e journée du Championnat de France et il s'agit déjà de la troisième défaite à domicile pour un effectif taillé pour le haut du tableau. Ce nouveau revers fait désordre et contrecarre un peu plus les plans. Laurent Travers qui comptait sur la réception du deuxième du classement pour affirmer les ambitions de son club en tire les enseignements directs. « Pour les deux premières places (du Top 14) c'est mort. Désormais il faut être dans les six (places qualificatives pour les phases finales). Pour le moment on n'y est pas. »La dynamique enclenchée avec la fin de la Coupe du monde et le retour des internationaux avait apporté une dose d'optimisme dans un début de saison morose pour des Racingmen barragistes avant le derby de la 9e journée. La magnifique prestation de Virimi Vakatawa, revenu du Japon avec des jambes de feu aurait dû mettre le Racing 92 sur la bonne voie. Auteur d'un doublé samedi, le joueur passé par le rugby à VII a régalé de ses courses tranchantes mais également récolté un carton jaune juste avant la pause.« Il faut qu'on trouve à nouveau la recette »« On ne va pas devoir repartir de zéro mais il va falloir recréer une dynamique », peste le troisième ligne Baptiste Chouzenoux. L'Arena n'est pas une forteresse imprenable contrairement à ce que le spectacle d'avant-match avec des centurions et des guerriers antiques en costume disposés sur la pelouse synthétique de l'enceinte transformée en arène pouvait laisser penser. « Il faut qu'on trouve à nouveau la recette pour gagner à domicile », glisse Chouzenoux.« Ce n'était pas facile pour eux de préparer un tel match ...