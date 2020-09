Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Pau renverse Montpellier sur le fil Reuters • 05/09/2020 à 00:09









Top 14 : Pau renverse Montpellier sur le fil par Adonis Vesin (iDalgo) Montpellier - Pau a remplacé le Stade Français - Bordeaux-Bègles prévu initialement pour le lancement du Top 14 version 2020-2021. Au final, le spectacle était au rendez-vous, malgré une coupure de courant de dix minutes. Le MHR a déroulé dans le premier acte (23-10), grâce à des essais de Camara et Timu et à la botte droite de Pollard. Hastoy a été au rendez-vous pour Pau, servant Le Bail sur un plateau. Seulement, la dynamique en deuxième période s'est totalement inversée. Montpellier a été très indiscipliné (22 pénalités concédées au total), Camara (47e) et Galletier (67e) ont reçu un carton jaune et Pau a passé les quarante minutes dans le camp héraultais. Avant de finir par inscrire un essai de pénalité après une énième faute, signée Van Rensburg (23-26), et de réaliser le premier joli coup de la saison.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.