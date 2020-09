Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Pau et le Racing sur leur lancée Reuters • 11/09/2020 à 23:26









Top 14 : Pau et le Racing sur leur lancée par Adonis Vesin (iDalgo) Le Racing 92 n'a pas fait de détail contre Montpellier (41-17). Les Franciliens ont passé cinq essais au MHR (Baubigny 11e, Imhoff 40e, Vakatawa 45e, Claassen 48e, Kolingar 80e contre Van Rensburg 64e et Reinach 74e pour les Héraultais) pour prendre le bonus offensif. Les partenaires d'Arthur Vincent n'ont même pas réussi à challenger leurs adversaires après le carton rouge reçu par Beale (63e). La Section Paloise a aussi empoché sa deuxième victoire de la saison (33-23). Le SUA a toujours fait la course derrière, Lagarde (18 points) répondant à Hastoy (18 points). Le carton rouge reçu par Reid (73e) n'a pas permis aux Agenais de rester dans le bonus défensif décroché trois minutes avant par l'essai de Tolot. Les Béarnais n'ont pas réussi à arracher le bonus offensif et restent derrière le Racing en tête du Top 14.

