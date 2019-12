Top 14 : «On se met le feu tout seul», regrette l'ailier du Racing malgré la victoire

« On a joué les Pères Noël avant l'heure. » Pendant que le DJ de Paris la Défense Arena juge opportun de relancer une nouvelle fois « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey pour égayer le public de l'enceinte, Laurent Travers détaille les cadeaux de ses hommes en zone mixte. Car si le Racing 92 s'est offert sa deuxième victoire à domicile de la saison en Top 14 (29-25), ce samedi contre Montpellier, il s'est encore fait peur après avoir mené 13-0 en treize minutes de jeu.« On leur offre la possibilité de revenir plusieurs fois dans le match », juge le manager francilien. Le Racing a, certes, profité de l'indiscipline, mais il a encore encaissé trop de points et confirmé son statut de pire défense de l'élite à la maison avec plus de 25 points encaissés par match à Nanterre.« Ils marquent sur leur première occasion »« On se met le feu tout seul, regrette l'ailier Louis Dupichot, auteur du premier essai du match. On aurait pu et dû tuer le match avant. Ça a été trop facile pour Montpellier de marquer. » « Il faudra qu'on analyse les trois essais que l'on prend à la vidéo, glisse le troisième ligne Fabien Sanconnie. On est bien dans le match et ils marquent sur leur première occasion. »Et voici comment en six minutes, le 13-0 inaugural s'est transformé en 13-12, remettant les Héraultais dans le match. Et si Virimi Vakatawa a redonné une petite marge aux siens juste avant la pause (23-12, 40e), le Racing a de nouveau vu son adversaire revenir à un point peu après l'heure de jeu sur un déboulé de Bouthier (26-25, 62e). Avant de priver les Montpelliérains de toute possibilité de les battre en les acculant dans leur camp durant les vingt dernières minutes.« En dehors de ça, on a la mainmise sur le match en seconde période », regrette Laurent Travers. « On gagne, mais il faut gommer ces erreurs, poursuit Sanconnie. Plus on va avancer dans le championnat, plus ça sera difficile de ...