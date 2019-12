Top 14 : Nakarawa viré par le Racing 92

Leone Nakarawa et la Racing 92, c'est fini ! Le 2e ligne fidjien de 31 ans a été licencié par le club francilien, 11e de Top 14, ce vendredi. Arrivé chez les Ciel et Bleu en 2016 en provenance des Glasgow Warriors, le joueur est sanctionné pour son retard post-Coupe du monde. Nakarawa était rentré en retard de seize jours de ses vacances, en réapparaissant en Ile-de-France le 12 novembre au lieu du 28 octobre.Le Fidjien paie également le fait de n'avoir donné aucune nouvelle à ses dirigeants et à son staff pendant toute cette période. Reçu à un entretien préalable quelques heures après son retour en France, il avait été mis à pied pour une durée de deux semaines.« Après quelques jours de réflexion ajoutés aux délais légaux en vigueur, Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, a décidé de rompre le contrat de monsieur Leone Nakarawa, indique le club dans un communiqué. Cette décision, prise en concertation avec la direction sportive du club, fait suite aux manquements disciplinaires avérés de monsieur Leone Nakarawa. Il a, en outre, refusé de répondre aux messages que le club lui a adressés après avoir constaté son absence injustifiée et s'est contenté de fixer lui-même sa date de retour, le 9 puis le 12 novembre... »« Un lourd préjudice au Racing 92 », justifie le clubEt le communiqué de poursuivre sur un ton sévère à l'encontre du joueur : « Son abandon de poste de plus de deux semaines a porté un lourd préjudice au Racing 92, préjudice que monsieur Leone Nakarawa n'ignore pas. Et ce n'est pas première fois que le club lui reproche ses abandons de poste. Cela constitue, de plus, un exemple déplorable pour les joueurs du Racing 92 alors que son titre de meilleur joueur de la Coupe d'Europe 2018 aurait dû l'inciter à se montrer exemplaire. Au Racing, la seule star, c'est l'équipe et l'attitude individualiste de monsieur Leone Nakarawa est inconcevable. Elle dénote d'un total manque ...